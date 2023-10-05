Борисенко Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисенко Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Борисенко Леонид Иванович

Мать ребёнка: Василиса Корнеевна

Рождение ребёнка
Около 25.10.1914

Сын: Борисенко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Василиса Корнеевна

Рождение ребёнка
13.10.1922

Дочь: Борисенко Вера Ивановна

Мать ребёнка: Василиса Корнеевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Борисенко Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Василиса Корнеевна

Рождение ребёнка
11.02.1926

Сын: Борисенко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Василиса Корнеевна

Смерть
Около 1930
от голода
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