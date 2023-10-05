Борисенко Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисенко Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Борисенко Леонид Иванович
Мать ребёнка: Василиса Корнеевна
Рождение ребёнка
Около 25.10.1914
Сын: Борисенко Сергей Иванович
Мать ребёнка: Василиса Корнеевна
Рождение ребёнка
13.10.1922
Дочь: Борисенко Вера Ивановна
Мать ребёнка: Василиса Корнеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Борисенко Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Василиса Корнеевна
Рождение ребёнка
11.02.1926
Сын: Борисенко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Василиса Корнеевна
Смерть
Около 1930
от голода