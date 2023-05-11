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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мартынович Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Мартынович Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мартынович Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Мартынович Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мартынович Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Мартынович Григорий Ефимович
Смерть
Неизвестно