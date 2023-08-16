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Трусов Руслан Олегович
Трусов Руслан Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.1982
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Соколова (Радлинскайте) Зита Борисовна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1982
Отец: не указан
Мать:
Соколова Зита Борисовна
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