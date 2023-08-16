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Трусов Руслан Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1982

Отец: не указан

Мать: Соколова Зита Борисовна