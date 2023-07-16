Шабунио Викентий Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабунио Меркурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунио Филарет Викентиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паулина Викентиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Викентиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Викентиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунио Антоний Викентиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно