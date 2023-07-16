Шабунио Викентий Меркурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабунио Викентий Меркурьевич

Шабунио Викентий Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабунио Меркурий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабунио Филарет Викентиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паулина Викентиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Викентиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Викентиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабунио Антоний Викентиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно