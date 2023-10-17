(Зак) Берта (Бася) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зак) Берта (Бася)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Зак Михэл

Мать: Рива (Ривка)

Смерть
Неизвестно
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