Тиссен Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиссен Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохова (Тиссен) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Тиссен Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тиссен Елена Николаевна

Отец ребёнка: Тиссен Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиссен Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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