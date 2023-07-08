Спасский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпасский Михаил Иванович

Спасский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1903 ст.

Отец: Спасский Иван Васильевич

Мать: Спасская София Алексеевна