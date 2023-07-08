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Спасский Михаил Иванович
Спасский Михаил Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1903 ст.
Пол
Мужской
Отец
Спасский Иван (Иоанн) Васильевич
Мать
Спасская (Богачёва) София Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
06.11.1903 ст.
Отец:
Спасский Иван Васильевич
Мать:
Спасская София Алексеевна
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