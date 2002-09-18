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Браковский Иван Петрович

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Место рождения

Школьный, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

16.02.1923

Дата смерти

18.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923

Отец: Браковский Петр Георгиевич

Мать: Киселева Анна Тимофеевна

Школьный, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.10.1948

Дочь: Браковская Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Мария Васильевна

Новопестерево, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.09.1952

Дочь: Браковская Нина Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Мария Васильевна

Новопестерево, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.08.1954

Дочь: Браковская Галина Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Мария Васильевна

Новопестерево, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Мария Васильевна

Военная награда
Неизвестно
Медаль "За боевые заслуги" Медаль "За победу над Германией" Орден "Отечественной войны II степени"
Смерть
18.09.2002
Сосновка, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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