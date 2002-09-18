Браковский Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения16.02.1923
Дата смерти18.09.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923
Рождение ребёнка
12.10.1948
Дочь: Браковская Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1952
Дочь: Браковская Нина Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
06.08.1954
Дочь: Браковская Галина Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За боевые заслуги" Медаль "За победу над Германией" Орден "Отечественной войны II степени"
Смерть
18.09.2002
Сосновка, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область