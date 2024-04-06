Бутова-Болтенкова Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.2012
Отец ребёнка: Бутов Максим Владимирович
Рождение ребёнка
03.06.2012
Отец ребёнка: Бутов Максим Владимирович
Рождение ребёнка
14.01.2017
Сын: Бутов Мирослав Максимович
Отец ребёнка: Бутов Максим Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно