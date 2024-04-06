Бутова-Болтенкова Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутова-Болтенкова Ксения Михайловна

Бутова-Болтенкова Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.2012

Сын: Бутов Ярослав Максимович

Отец ребёнка: Бутов Максим Владимирович

Рождение ребёнка
03.06.2012

Сын: Бутов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Бутов Максим Владимирович

Рождение ребёнка
14.01.2017

Сын: Бутов Мирослав Максимович

Отец ребёнка: Бутов Максим Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутов Максим Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close