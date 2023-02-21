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(Сперанская) Надежда
(Сперанская) Надежда
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
1850
Пол
Женский
Отец
Сперанский Дмитрий
1810 г.р.
Мать
Сперанская (Семенова) Татьяна
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Сперанский Дмитрий
Мать:
Сперанская Татьяна
Смерть
1850
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