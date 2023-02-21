(Сперанская) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сперанская) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Сперанский Дмитрий

Мать: Сперанская Татьяна

Смерть
1850
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