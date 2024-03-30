Журкин Иван Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журкин Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1918
Сын: Журкин Петр Иванович
Мать ребёнка: Журкина Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
08.02.1923
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Журкина Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно