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Журкин Иван Евдокимов

Место рождения

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журкин Евдоким Васильевич

Мать: не указана

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.12.1918

Сын: Журкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Журкина Прасковья Павловна

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.02.1923

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Журкина Прасковья Павловна

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журкина Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно
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