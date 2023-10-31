Шанько Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанько Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1977

Отец: не указан

Мать: Баранникова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
30.06.2019

Сын: Шанько Игорь Александрович

Мать ребёнка: Шанько Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
10.11.2021

Дочь: Шанько Анна Александровна

Мать ребёнка: Шанько Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шанько Роман Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шанько Екатерина Владимировна

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