Шанько Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1977
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.06.2019
Сын: Шанько Игорь Александрович
Мать ребёнка: Шанько Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
10.11.2021
Дочь: Шанько Анна Александровна
Мать ребёнка: Шанько Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шанько Роман Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно