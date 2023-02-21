Васильева Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1894 ст.
Сын: Васильев Александр Юстинович
Отец ребёнка: Васильев Юстин Аникиевич
Брат-близнец Ивана. Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Рождение ребёнка
26.09.1894 ст.
Отец ребёнка: Васильев Юстин Аникиевич
Брат-близнец Александра. Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно