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Васильева Ксения Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1894 ст.

Сын: Васильев Александр Юстинович

Отец ребёнка: Васильев Юстин Аникиевич

Брат-близнец Ивана. Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Рождение ребёнка
26.09.1894 ст.

Сын: Васильев Иван Юстинович

Отец ребёнка: Васильев Юстин Аникиевич

Брат-близнец Александра. Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Юстин Аникиевич

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