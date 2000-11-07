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Мананников Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1925

Дата смерти

07.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925

Отец: Мананников Василий

Мать: Мананникова- Анастасия

Рождение ребёнка
01.10.1948

Сын: Мананников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мананникова-Припадчева Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
08.08.1950

Дочь: Луканина-Мананникова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Мананникова-Припадчева Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
09.05.1953

Дочь: Кромская-Мананникова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Мананникова-Припадчева Лидия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мананникова-Припадчева Лидия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мананникова-Припадчева Лидия Константиновна

Смерть
07.11.2000
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