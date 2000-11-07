Мананников Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1925
Дата смерти07.11.2000
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925
Отец: Мананников Василий
Мать: Мананникова- Анастасия
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Мананников Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мананникова-Припадчева Лидия Константиновна
Рождение ребёнка
08.08.1950
Рождение ребёнка
09.05.1953
Дочь: Кромская-Мананникова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Мананникова-Припадчева Лидия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2000