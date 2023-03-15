Rudiakowski Marcin
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Rudiakowski Antoni
Мать: Rudiakowska Aniela
Рождение ребёнка
01.12.1928
Дочь: Garbowska Jadwiga
Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla
Рождение ребёнка
08.01.1932
Дочь: Tretiakowa Екатерина Мартыновна
Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Rudiakowska Sofia
Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rudiakowski Jan
Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rudiakowski Fiodor
Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Danilewicz Maria
Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla
Смерть
Неизвестно