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Rudiakowski Marcin

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Rudiakowski Antoni

Мать: Rudiakowska Aniela

Рождение ребёнка
01.12.1928

Дочь: Garbowska Jadwiga

Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla

Суслы, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.01.1932

Дочь: Tretiakowa Екатерина Мартыновна

Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla

Суслы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Rudiakowska Sofia

Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rudiakowski Jan

Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rudiakowski Fiodor

Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Danilewicz Maria

Мать ребёнка: Rudiakowska Tekla

Смерть
Неизвестно
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