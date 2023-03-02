Шеметова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шеметов Ларион

Отец ребёнка: Шеметов Архип

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шеметов Василий

Отец ребёнка: Шеметов Архип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Архип

Смерть
Неизвестно
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