Шеметова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шеметов Ларион
Отец ребёнка: Шеметов Архип
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шеметов Василий
Отец ребёнка: Шеметов Архип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Архип
Смерть
Неизвестно