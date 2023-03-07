Василий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Емельянович

Василий Емельянович

avatar

Место рождения

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1692

Дата смерти

Между 1742 и 1745

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Емельян

Мать: Жена Федорова

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Ирина Гаврииловна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Гаврииловна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1742 и 1745
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close