Василий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смертиМежду 1742 и 1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Емельян
Мать: Жена Федорова
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Ирина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Гаврииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1742 и 1745