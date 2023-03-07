Тупицын Зотка Денисов
Место рождения
Дата рожденияДо 1650 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674 или 1680 ст.
Сын: Тупицын Яким Зотов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1678 ст.
согласно переписи 1678 г проживал в починке Филки Хлопова с братьями: Евсюшко ок. 1650 г.р. Сенка ок. 1668 г.р. Игнашко ок. 1671 г.р. согласно переписи 1706 г проживал отдельным двором с сыновьями Як... Показать все
Смерть
Неизвестно