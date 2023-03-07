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Тупицын Зотка Денисов

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

До 1650 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1674 или 1680 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1674 или 1680 ст.

Сын: Тупицын Яким Зотов

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1678 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно переписи 1678 г проживал в починке Филки Хлопова с братьями: Евсюшко ок. 1650 г.р. Сенка ок. 1668 г.р. Игнашко ок. 1671 г.р. согласно переписи 1706 г проживал отдельным двором с сыновьями Як... Показать все
Смерть
Неизвестно
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