Даргый-Оол Алдын-оол Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Диана Алдын-ооловна
Мать ребёнка: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Джанна Алдын-ооловна
Мать ребёнка: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Ховалыг Динара Алдын-ооловна
Мать ребёнка: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Даргый-Оол Темир Алдын-оолович
Мать ребёнка: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Джамиля Алдын-ооловна
Мать ребёнка: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна
Бракосочетание
Неизвестно