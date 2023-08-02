Даргый-Оол Алдын-оол Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даргый-Оол Алдын-оол Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Диана Алдын-ооловна

Мать ребёнка: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Джанна Алдын-ооловна

Мать ребёнка: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Ховалыг Динара Алдын-ооловна

Мать ребёнка: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Даргый-Оол Темир Алдын-оолович

Мать ребёнка: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Джамиля Алдын-ооловна

Мать ребёнка: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна