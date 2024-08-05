Поспелов Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Поспелова) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Поспелов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно