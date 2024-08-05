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Поспелов Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Поспелова) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Поспелов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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