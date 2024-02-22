Николаев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1926
Дата смерти09.09.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1926
Рождение ребёнка
04.02.1952
Дочь: Мартынова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Николаева Галина Петровна
Рождение ребёнка
11.11.1953
Дочь: Макарова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Николаева Галина Петровна
Рождение ребёнка
22.09.1955
Дочь: Гаврилова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Николаева Галина Петровна
Рождение ребёнка
08.12.1957
Сын: Николаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Николаева Галина Петровна
Рождение ребёнка
17.11.1960
Дочь: Николаева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Николаева Галина Петровна
Вурманкасы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1988