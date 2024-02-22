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Николаев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1926

Дата смерти

09.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1926

Отец: Антонов Николай Антонович

Мать: Нестерова Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
04.02.1952

Дочь: Мартынова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Николаева Галина Петровна

Рождение ребёнка
11.11.1953

Дочь: Макарова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Николаева Галина Петровна

Рождение ребёнка
22.09.1955

Дочь: Гаврилова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Николаева Галина Петровна

Рождение ребёнка
08.12.1957

Сын: Николаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Николаева Галина Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1960

Дочь: Николаева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Николаева Галина Петровна

Вурманкасы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Галина Петровна

Смерть
09.09.1988
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