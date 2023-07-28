Рудоманов Петр Маркович
Место рождениясл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Рудоманова Матрена
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рудоманов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Рудоманова Матрена
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лукерья Петровна
Мать ребёнка: Рудоманова Матрена
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Акулина Петровна
Мать ребёнка: Рудоманова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудоманова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудоманова Матрена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно