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Рудоманов Петр Маркович

Место рождения

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Рудоманов Марк Кириллович

Мать: Рудоманова Марина Григорьевна

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Рудоманов Яков Петрович

Мать ребёнка: Рудоманова Матрена

Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Рудоманов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Рудоманова Матрена

Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лукерья Петровна

Мать ребёнка: Рудоманова Матрена

Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Акулина Петровна

Мать ребёнка: Рудоманова Матрена

Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудоманова Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудоманова Матрена

Место жительства
Неизвестно
Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно