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Гладких Анастасия Анатольевна

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Место рождения

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.07.1985

Дата смерти

07.06.2021

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1985

Отец: Щетников Анатолий Аркадьевич

Мать: Петухова Надежда Юрьевна

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.02.2006

Муж: Гладких Юрий Павлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладких Юрий Павлович

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.09.2010

Сын: Гладких Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Гладких Юрий Павлович

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.06.2021
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