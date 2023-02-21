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Смагина Вера Матвеевна
Смагина Вера Матвеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1935
Пол
Женский
Отец
Смагин Матвей Иванович
1911 г.р.
Мать
Смагина (Смирнова) Анастасия Григорьевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1935
Отец:
Смагин Матвей Иванович
Мать:
Смагина Анастасия Григорьевна
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