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Смагина Вера Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1935

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1935

Отец: Смагин Матвей Иванович

Мать: Смагина Анастасия Григорьевна

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