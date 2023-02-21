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Звягин Александр Геннадьевич
Звягин Александр Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2004
Пол
Мужской
Отец
Петренко Геннадий
1981 г.р.
Мать
Булина (Звягина) Наталья Анатольевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004
Отец:
Петренко Геннадий
Мать:
Булина Наталья Анатольевна
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