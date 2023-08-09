Едемская (Попова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едемская (Попова) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Наумовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: Попова Анна Алексеевна

Наумовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Батогова Миропия Ивановна

Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович

Ананьевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Едемский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович

Ананьевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Едемский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Едемская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Едемская Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
27.01.1936

Сын: Едемский Павлин Иванович

Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Едемская Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едемский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Едемская Анфия Ивановна

Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович

Смерть
1961