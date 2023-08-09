Едемская (Попова) Елизавета Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: Попова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Батогова Миропия Ивановна
Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Едемский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Едемская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Едемская Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1936
Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Едемская Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Едемская Анфия Ивановна
Отец ребёнка: Едемский Иван Михайлович
Смерть
1961