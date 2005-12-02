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Моргачев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1971

Дата смерти

02.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1971

Отец: Моргачев Николай Иванович

Мать: Моргачева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1998

Дочь: Моргачева Виктория Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.03.2000

Дочь: Моргачева Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.12.2005