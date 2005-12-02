Моргачев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1971
Дата смерти02.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1971
Рождение ребёнка
29.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1998
Дочь: Моргачева Виктория Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.03.2000
Дочь: Моргачева Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.12.2005