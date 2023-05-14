Мальцев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1933
Сын: Мальцев Владимир
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна
Смерть
Неизвестно