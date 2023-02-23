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Коровенков Михаил Лаврентьев

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Место рождения

деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
17.02.1867

Жена: Коровенкова Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
06.01.1868

Сын: Коровенков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Коровенкова Евдокия Тихонова

деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Смерть
Неизвестно
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