Коровенков Михаил Лаврентьев
Место рождениядеревня Николаевка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
17.02.1867
Рождение ребёнка
06.01.1868
Мать ребёнка: Коровенкова Евдокия Тихонова
деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Смерть
Неизвестно