Трубицын Николай Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Трубицын Осип Николаевич
Бракосочетание
19.01.1901
Запись в метрике: Крестьянский сын деревни Косминской Николай Осипов Трубицын, православного вероисп-я, первым браком, 22 года и Крестьянская девица деревни Косминской Евдокия Никифорова Тимофеева, п... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1901
Сын: Трубицын Александр Николаевич
Мать ребёнка: Трубицына Евдокия Никифоровна
Запись в метрике: Крестьянин деревни Косминской Николай Осипов Трубицын и законная жена его Евдокия Никифорова, оба православного вероисп-я
Смерть
Неизвестно