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Трубицын Николай Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Трубицын Осип Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1901

Жена: Трубицына Евдокия Никифоровна

Запись в метрике: Крестьянский сын деревни Косминской Николай Осипов Трубицын, православного вероисп-я, первым браком, 22 года и Крестьянская девица деревни Косминской Евдокия Никифорова Тимофеева, п... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1901

Сын: Трубицын Александр Николаевич

Мать ребёнка: Трубицына Евдокия Никифоровна

Запись в метрике: Крестьянин деревни Косминской Николай Осипов Трубицын и законная жена его Евдокия Никифорова, оба православного вероисп-я
Смерть
Неизвестно
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