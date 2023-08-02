Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

01.03.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Яйло Илья

Рождение ребёнка
24.04.1855

Сын: Яйло Василий

Отец ребёнка: Яйло Илья

Рождение ребёнка
01.08.1858

Дочь: Сарра

Отец ребёнка: Яйло Илья

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Лухтура Елисавета

Отец ребёнка: Яйло Илья

Рождение ребёнка
1868

Сын: Яйло (вершина) Сава Ильич

Отец ребёнка: Яйло Илья

Рождение ребёнка
1871

Сын: Вершина-Яйло Иван

Отец ребёнка: Яйло Илья

Смерть
01.03.1920