Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти01.03.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Рождение ребёнка
24.04.1855
Сын: Яйло Василий
Отец ребёнка: Яйло Илья
Рождение ребёнка
01.08.1858
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Лухтура Елисавета
Отец ребёнка: Яйло Илья
Рождение ребёнка
1868
Сын: Яйло (вершина) Сава Ильич
Отец ребёнка: Яйло Илья
Рождение ребёнка
1871
Сын: Вершина-Яйло Иван
Отец ребёнка: Яйло Илья
Смерть
01.03.1920