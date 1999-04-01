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Солдатов Михаил Степанович

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1918 ст.

Дата смерти

01.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918 ст.

Отец: Солдатов Степан

Мать: Солдатова Евдокия Алексеевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.11.1949

Жена: Солдатова Нина

Рождение ребёнка
27.09.1950

Дочь: Зотова Людмила

Мать ребёнка: Солдатова Нина

Рождение ребёнка
1953

Сын: Солдатов Олег

Мать ребёнка: Солдатова Нина

Смерть
01.04.1999
Отрадный, Отрадный, Самарская область