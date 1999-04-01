Солдатов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения01.11.1918 ст.
Дата смерти01.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918 ст.
Отец: Солдатов Степан
Бракосочетание
13.11.1949
Жена: Солдатова Нина
Рождение ребёнка
27.09.1950
Дочь: Зотова Людмила
Мать ребёнка: Солдатова Нина
Рождение ребёнка
1953
Сын: Солдатов Олег
Мать ребёнка: Солдатова Нина
Смерть
01.04.1999
Отрадный, Отрадный, Самарская область