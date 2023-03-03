Кузьмин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Илья

Мать: Неизвестно ?

Работа или профессия
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
офицер милиции
Смерть
Неизвестно
Ордженикидзевский р-н ЯАССР
Причина смерти: убит при задержании дезертиров в землянке во время ВОВ | Ордженикидзевский р-н ЯАССР
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