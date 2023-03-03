Кузьмин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Илья
Мать: Неизвестно ?
Работа или профессия
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
офицер милиции
Смерть
Неизвестно
Ордженикидзевский р-н ЯАССР
Причина смерти: убит при задержании дезертиров в землянке во время ВОВ | Ордженикидзевский р-н ЯАССР