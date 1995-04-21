Цесарский Пётр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦесарский Пётр Павлович

Цесарский Пётр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1925

Дата смерти

21.04.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цесарская Раиса Ивановна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цесарская Раиса Ивановна

Смерть
21.04.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close