Цесарский Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1925
Дата смерти21.04.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цесарская Раиса Ивановна
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цесарская Раиса Ивановна
Смерть
21.04.1995