Инкина (Геер) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инкина (Геер) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1961

Отец: Геер Пётр Егорыч

Мать: Щедрова Анна Васильевна

Бракосочетание
1979

Муж: Инкин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
13.04.1980

Дочь: Ауэр Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Инкин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
02.10.1981

Дочь: Филимонова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Инкин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
27.10.1984

Сын: Инкин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Инкин Николай Алексеевич

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