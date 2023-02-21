Инкина (Геер) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1961
Отец: Геер Пётр Егорыч
Мать: Щедрова Анна Васильевна
Бракосочетание
1979
Рождение ребёнка
13.04.1980
Дочь: Ауэр Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Инкин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
02.10.1981
Дочь: Филимонова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Инкин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.1984
Отец ребёнка: Инкин Николай Алексеевич