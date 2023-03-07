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Булатов Василий Иванов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Булатов Иван Романов

Мать: Булатова Мелания Калинина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Булатов Леонтий Васильев

Мать ребёнка: Булатова Акилина Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Булатов Филипп Васильев

Мать ребёнка: Булатова Акилина Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Булатов Егор Васильев

Мать ребёнка: Булатова Акилина Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Булатов Яков Васильев

Мать ребёнка: Булатова Акилина Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Акилина Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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