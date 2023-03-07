Булатов Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Булатов Иван Романов
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Булатова Акилина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Булатова Акилина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Булатова Акилина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Булатова Акилина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816