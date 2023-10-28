Филиппова Феодосья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1880 ст.
Тюлячи, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.
Дочь: Татьянчикова Ефросиния Дмитриевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1882 ст.
Сын: Татьянчиков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1883
Сын: Татьянчиков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1885
Дочь: Татьянчикова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1886
Сын: Татьянчиков Семён Дмитриевич
Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно