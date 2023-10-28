Филиппова Феодосья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Феодосья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1880 ст.

Муж: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Тюлячи, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.

Дочь: Татьянчикова Ефросиния Дмитриевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1882 ст.

Сын: Татьянчиков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Татьянчиков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1885

Дочь: Татьянчикова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Татьянчиков Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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