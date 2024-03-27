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Абзяев Фатхулла

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Абдрашитов Абзяй

Мать: Мукиба

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1834

Сын: Фатхуллин Айзятулла

Мать ребёнка: Гульбагида (Губейда)

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Фатхуллин Салахетдин

Мать ребёнка: Гульбагида (Губейда)

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Фатхуллин Бедретдин

Мать ребёнка: Гульбагида (Губейда)

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гулямдям

Мать ребёнка: Гульбагида (Губейда)

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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