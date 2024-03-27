Абзяев Фатхулла
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Абдрашитов Абзяй
Мать: Мукиба
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фатхуллин Айзятулла
Мать ребёнка: Гульбагида (Губейда)
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фатхуллин Салахетдин
Мать ребёнка: Гульбагида (Губейда)
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фатхуллин Бедретдин
Мать ребёнка: Гульбагида (Губейда)
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гулямдям
Мать ребёнка: Гульбагида (Губейда)
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно