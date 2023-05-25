Зиновьев Виссарион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Нилов Зиновий
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1900 ст.
Жена: Никифорова Александра
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.07.1901 ст.
Мать ребёнка: Никифорова Александра
Рождение ребёнка
09.11.1904 ст.
Дочь: Виссартонова Екатерина
Мать ребёнка: не указана