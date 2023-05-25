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Зиновьев Виссарион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Нилов Зиновий

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1900 ст.

Жена: Никифорова Александра

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.07.1901 ст.

Сын: Виссарионов Пантелеймон

Мать ребёнка: Никифорова Александра

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.11.1904 ст.

Дочь: Виссартонова Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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