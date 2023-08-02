Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

955

Дата смерти

988

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ростислава

Смерть
988