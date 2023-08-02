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Алёна
Алёна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
955
Дата смерти
988
Пол
Женский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Ростислава
938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать:
Ростислава
Смерть
988
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