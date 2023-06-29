Швецова (Гудкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Гудкова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гудков Иван

Мать: Гудкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швецов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Александр

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
город Вологда