Швецова (Гудкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Гудков Иван
Мать: Гудкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швецов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецов Александр
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
город Вологда