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Пирогова Раиса Николаевна
Пирогова Раиса Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1958
Пол
Женский
Отец
Пирогов Николай Григорьевич
1932 г.р.
Мать
Пирогова Ольга Яковлевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1958
Отец:
Пирогов Николай Григорьевич
Мать:
Пирогова Ольга Яковлевна
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