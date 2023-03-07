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Цыбезов Карп Иванов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Цыбезов Иван Филиппов

Мать: Цыбезова Евдокия Павлова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1876

Сын: Цыбезов Иван Карпов

Мать ребёнка: Евдокия Фоломьева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1877

Дочь: Ефросинья Карпова

Мать ребёнка: Евдокия Фоломьева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1888

Сын: Цыбезов Андрей Карпов

Мать ребёнка: Евдокия Фоломьева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фоломьева

Смерть
Неизвестно
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