Цыбезов Карп Иванов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Цыбезов Иван Филиппов
Мать: Цыбезова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
04.10.1876
Сын: Цыбезов Иван Карпов
Мать ребёнка: Евдокия Фоломьева
Рождение ребёнка
17.09.1877
Дочь: Ефросинья Карпова
Мать ребёнка: Евдокия Фоломьева
Рождение ребёнка
12.10.1888
Мать ребёнка: Евдокия Фоломьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фоломьева
Смерть
Неизвестно