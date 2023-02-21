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(Ситковская) Елена Павловна
(Ситковская) Елена Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1835
Пол
Женский
Отец
Ситковский (Троицкий) Павел Григорьевич
1812 г.р.
Мать
Ситковская (Богородицкая) Домника Кондратьевна
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец:
Ситковский Павел Григорьевич
Мать:
Ситковская Домника Кондратьевна
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