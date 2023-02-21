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(Ситковская) Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Ситковский Павел Григорьевич

Мать: Ситковская Домника Кондратьевна

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