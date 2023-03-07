Шипулин Борис (Владимир) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипулин Борис (Владимир) Павлович

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Место рождения

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.01.1877

Дата смерти

23.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1891 по 1896
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1896 по 1900
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1912
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1912 по 1914
г. Винница, Винницкая обл., Украина
Место жительства
С 1914 по 1915
г. Балта, Балтский р-н, Одесская обл., Украина
Место жительства
С 1922 по 1923
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1923 по 1927
г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Украина
Смерть
23.02.1938
г. Ташкент, Узбекистан
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