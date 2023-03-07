Шипулин Борис (Владимир) Павлович
Место рождения
Дата рождения08.01.1877
Дата смерти23.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1891 по 1896
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1896 по 1900
Место жительства
С 1905 по 1912
Место жительства
С 1912 по 1914
г. Винница, Винницкая обл., Украина
Место жительства
С 1914 по 1915
г. Балта, Балтский р-н, Одесская обл., Украина
Место жительства
С 1922 по 1923
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1923 по 1927
г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Украина
Смерть
23.02.1938
г. Ташкент, Узбекистан