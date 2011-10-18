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Погребной Артем Денисович
Погребной Артем Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.10.2011
Пол
Мужской
Отец
Погребной Денис Игоревич
1986 г.р.
Мать
Погребная Тамара Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2011
Отец:
Погребной Денис Игоревич
Мать:
Погребная Тамара Александровна
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