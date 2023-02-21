Тренина Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1938

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938

Отец: Тренин Иван Захарович

Мать: не указана

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