Бахтияров Халиулла
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халиуллина) Шамсибядар
Мать ребёнка: Махижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халиуллина) Кашифя
Мать ребёнка: Махижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халиуллина) Шакира
Мать ребёнка: Махижамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махижамал
Смерть
Неизвестно