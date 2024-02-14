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Бахтияров Халиулла

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баязитов Бахтияр

Мать: Баязитова Бахтияра Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халиуллина) Шамсибядар

Мать ребёнка: Махижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халиуллина) Кашифя

Мать ребёнка: Махижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халиуллина) Шакира

Мать ребёнка: Махижамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махижамал

Смерть
Неизвестно

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