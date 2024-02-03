Анисим Артемьев
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: Артемий Матвеев
Мать: Евдокия Захарова
Бракосочетание
12.11.1823 ст.
Жена: Акулина Кононова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1832 ст.
Сын: Григорий Анисимов
Мать ребёнка: Акулина Кононова
Рождение ребёнка
15.03.1834 ст.
Дочь: Дарья Анисимова
Мать ребёнка: Акулина Кононова
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Ирина Анисимова
Мать ребёнка: Акулина Кононова
Рождение ребёнка
27.06.1836 ст.
Сын: Андрей Анисимов
Мать ребёнка: Акулина Кононова
Рождение ребёнка
27.07.1838 ст.
Дочь: Василиса Анисимова
Мать ребёнка: Акулина Кононова
Рождение ребёнка
15.04.1841 ст.
Сын: Петр Анисимов
Мать ребёнка: Акулина Кононова
Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.
Сын: Трофим Анисимов
Мать ребёнка: Акулина Кононова
Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.
Сын: Семен Анисимов
Мать ребёнка: Акулина Кононова
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.
Дочь: Домника Анисимова
Мать ребёнка: Акулина Кононова
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.
Дочь: Дарья Анисимова
Мать ребёнка: Акулина Кононова
Смерть
Неизвестно