Анисим Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисим Артемьев

Анисим Артемьев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Артемий Матвеев

Мать: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.11.1823 ст.

Жена: Акулина Кононова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1832 ст.

Сын: Григорий Анисимов

Мать ребёнка: Акулина Кононова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.03.1834 ст.

Дочь: Дарья Анисимова

Мать ребёнка: Акулина Кононова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Ирина Анисимова

Мать ребёнка: Акулина Кононова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1836 ст.

Сын: Андрей Анисимов

Мать ребёнка: Акулина Кононова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.07.1838 ст.

Дочь: Василиса Анисимова

Мать ребёнка: Акулина Кононова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1841 ст.

Сын: Петр Анисимов

Мать ребёнка: Акулина Кононова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.

Сын: Трофим Анисимов

Мать ребёнка: Акулина Кононова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.

Сын: Семен Анисимов

Мать ребёнка: Акулина Кононова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.

Дочь: Домника Анисимова

Мать ребёнка: Акулина Кононова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.

Дочь: Дарья Анисимова

Мать ребёнка: Акулина Кононова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.