Будачёва Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1974
Отец: Будачёв Виктор
Мать: Будачёва Татьяна
Рождение ребёнка
29.03.2006
Дочь: Ларионова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Ларионов Сергей Викторович
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
10.04.2009
Дочь: Ларионова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Ларионов Сергей Викторович