Будачёва Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будачёва Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1974

Отец: Будачёв Виктор

Мать: Будачёва Татьяна

Рождение ребёнка
29.03.2006

Дочь: Ларионова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Ларионов Сергей Викторович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
10.04.2009

Дочь: Ларионова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Ларионов Сергей Викторович

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